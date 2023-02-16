Siirt'te de hissedilen depremde yenidoğan hemşirelerinin soğukkanlılığı kamerada



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin hissedildiği Siirt'te bir özel hastanenin yenidoğan ünitesinde hemşirelerin, bebeklerin yanlarından ayrılmayarak sürekli kontrol etmeleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olurken birçok ilde de hissedildi. Depremin hissedildiği illerden Siirt'te bir özel hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hemşirelerin sarsıntı sırasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Hemşirelerin, yenidoğan ünitesindeki kuvözlerdeki bebeklerin başlarından ayrılmadıkları, sürekli kontrol ettikleri gözlendi.

Öte yandan kent merkezindeki bir telefon dükkanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de deprem anında raflardaki ürünlerin uzun süre sallandığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-02-16 13:53:16



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