Siirt'te trafik kazasında ağır yaralanan doktor, ambulans uçakla İstanbul´a sevk edildi

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Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT´te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Uzman Doktor Murat Akcivan, sevk edildiği İstanbul'daki hastaneye ambulans uçakla gönderildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli Anestezi Uzmanı Doktor Murat Akcivan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan ilçesine bağlı Mağrip köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Akcivan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince görev yaptığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Akcivan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi´ne sevk edildi. Akcivan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne nakledildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-02-17 18:27:28



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