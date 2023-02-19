Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 5 Yaralı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolu, Yağmurtepe Köyü mevkisinde meydana geldi. Muhammed Enes Yoltay yönetimindeki 56 KA 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle beraber Ercan Nayman, Soner Nayman, Ali Osman Düzgün ile Muhammed Sidar Yoltay yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-19 22:27:29
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