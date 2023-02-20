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Siirt'te depremzedeler için `sosyal market´ açıldı

DHA

Siirt'te depremzedeler için `sosyal market´ açıldı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te 19 sivil toplum kuruluşu, depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ücretsiz hizmet veren `sosyal market´ kurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Siirt'e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı. Kentteki 19 sivil toplum kuruluşu, Bahçelievler Mahallesi 1414´üncü Sokak´taki Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısında `Sosyal Market´ açtı. Burada depremzedeler gıda, ekmek, kıyafet, hijyen ürünleri, çocuk bezi ve mama gibi birçok ürünü ücretsiz temin edebilecek.
Sosyal Market için düzenlenen açılış programında konuşan Siirt Eğitim ve Kültür Vakfı Yetkilisi ve Siirt Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulkadir Işık, marketin depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulduğunu belirterek, "Kardeşlik böyle zamanlarda ortaya çıkar. Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 10 şehrimizi etkileyen, binlerce kardeşimizin ölümüne, yüz binlerce vatandaşımız yaralanmasına neden olan acı bir deprem yaşadık. Hepimizi hüzne boğdu, çok üzüldük. Devletimiz tüm kurumları AFAD´ı, Kızılay'ı ile sahada çalışmalarını yapmıştır. Burada 19 STK deprem anından itibaren sahada çalışmalarını yürütmüştür. 500 aileden fazla memleketimize gelmiş depremzedeler bulunmaktadır. Siirt olarak ne gerekiyorsa yapılacak. Kardeşlik böyle zamanlarda ortaya çıkar" dedi.
Sosyal marketin devam edebilmesi için Siirt halkının büyük desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, gelecek bağışların ihtiyaç sahibi bütün depremzedeler için kullanılacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-20 15:12:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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