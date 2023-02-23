Siirt´te şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´in Eruh ilçesinde, şarampole devrilen iş makinesinin operatörü Muhammed Beştaş (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Eruh'a bağlı Dikboğaz köyü yolunda meydana geldi. Muhammed Beştaş yönetimindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Beştaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma, kaza ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-23 14:36:57
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