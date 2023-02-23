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Siirt´te şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü

DHA

Siirt´te şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü


Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´in Eruh ilçesinde, şarampole devrilen iş makinesinin operatörü Muhammed Beştaş (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Eruh'a bağlı Dikboğaz köyü yolunda meydana geldi. Muhammed Beştaş yönetimindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Beştaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma, kaza ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-23 14:36:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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