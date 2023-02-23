Sayaç okumaya giden enerji şirketi çalışanına köpek saldırdı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te sayaç okumak için gittiği köyde köpek saldırısına uğrayan enerji şirketi personeli, kolundan yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde meydana geldi. Enerji şirketi adına sayaç okumak için köye giden Halis Özlük (38), bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Özlük´ü ekip arkadaşları kurtardı. Özlük, daha sonra arkadaşları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Özlük´e kuduz aşısı yapılarak tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-02-23 18:36:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.