Sayaç okumaya giden enerji şirketi çalışanına köpek saldırdı

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te sayaç okumak için gittiği köyde köpek saldırısına uğrayan enerji şirketi personeli, kolundan yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde meydana geldi. Enerji şirketi adına sayaç okumak için köye giden Halis Özlük (38), bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Özlük´ü ekip arkadaşları kurtardı. Özlük, daha sonra arkadaşları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Özlük´e kuduz aşısı yapılarak tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-23 18:36:36
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