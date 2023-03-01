Gönüllü kepçe operatörü, 2 enkazda bulduğu ziynet eşyası ve parayı polise teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü kepçe operatörü, 2 enkazda bulduğu ziynet eşyası ve parayı polise teslim etti

DHA

Gönüllü kepçe operatörü, 2 enkazda bulduğu ziynet eşyası ve parayı polise teslim etti


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman´daki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına Siirt´ten gönüllü olarak katılan kepçe operatörü Bülent Dayan (42), iki enkazda bulduğu 800 bin TL´lik ziynet eşyası ile 52 bin TL´yi polise teslim etti.
Siirt´te kepçe operatörü Bülent Dayan, merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardaki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak Adıyaman´a gitti. Çalışmalar sırasında Dayan, 2 enkazda bulduğu 800 bin TL´lik ziynet eşyası ile 52 bin TL´yi polis ekiplerine teslim etti. 
Dayan, ilk olarak bir sandık içerisinde ziynet eşyası bulduğunu ve tutanakla emniyet güçlerine teslim ettiğini belirterek, "Arama-kurtarma çalışması kapsamında, binaya girerken bir sandık gördüm. Sandığın içinde kimlik bilgileri de vardı. İçerisinde ziynet eşyasını buldum. Orada yağmalama gibi durumlarla karşılaştığımız için, bunları sağlam bir şekilde emniyete teslim etmek istedim. Tahmini olarak toplam 800 bin TL´ye yakın bir ziynet eşyası vardı. Bunu götürüp emniyet güçlerimize tutanakla teslim ettim" diye konuştu. 
`PARANIN SAHİBİNE ULAŞTIM, YARALI OLARAK İZMİR´DE OLDUĞUNU SÖYLEDİ´
Depremin 6´ncı gününde de moloz kaldırma çalışmaları sırasında bir poşet içerisinde 52 bin TL bularak emniyet güçlerine teslim ettiğini ifade eden Dayan, şunları söyledi:
"Valiliğin karşısında da çökme ihtimali olduğu ve tehlike arz ettiği için iş makineleri tarafından yıkılan binanın moloz kaldırma çalışması sürdürürken, bir poşet gözüme denk geldi. Poşetin yanında isim, numara ve adres yazılıydı. Bir kargo olduğunun farkına vardım. Kağıdın üzerinde Adıyaman yazıyordu. O numarayı aradım, kendisi eli ve ayağı kırık bir şekilde yaralı olduğunu ve İzmir´de olduğunu söyledi. Ben hiçbir şey söylemeden, telefondaki kişi `benim evimde poşetin içerisinde 52 bin TL civarında para var´ dedi. Tabii ben o esnada paraları bulmuştum ama ona söylememiştim. Bir tane de telefonu bulunuyordu. Bunların hepsini buldum. Tutanak halinde bu parayı da emniyete teslim ettim. Kendisinden telefon şifresini istedim. Şifreyi verdi ve şifre uydu. Çok şükür paranın ve telefonun ona ait olduğunu tespit ettik. Telefonu da kargo aracılığıyla İzmir´e gönderdim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-03-01 12:47:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te 802 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu
YEREL HABERLER Siirt'te 802 kişi depremlerin ardından koruyucu aile ...
Siirt'te 6 bin 313 depremzede konuk ediliyor
YEREL HABERLER Siirt'te 6 bin 313 depremzede konuk ediliyor
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney ...
Siirt Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Siirt'te 15 günlük eylem yasağı
YEREL HABERLER Siirt'te 15 günlük eylem yasağı
Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün ...
(Görüntülü)SİİRT&#039;TE DEPREM ÖNCESİ 8 BİN 277 OLAN SİGORTALI KONUT SAYISI, 20 GÜNDE 2 KATINI GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİİRT'TE DEPREM ÖNCESİ 8 BİN 277 OLAN ...
Siirt'te deprem öncesi 8 bin 277 olan sigortalı konut sayısı, 20 günde 2 katını geçti
YEREL HABERLER Siirt'te deprem öncesi 8 bin 277 olan sigortalı konut ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.