Siirt jandarması, 112 enkazdan 51 kişiyi kurtardı

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 112 bina enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarında 51 kişiyi yaralı olarak çıkardı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya´da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. 112 enkazda görev yapan 1011 kişilik ekip, çalışmalarda 51 kişiyi yaralı olarak enkaz altından çıkardı.
Valilik açıklamasında, jandarma ekiplerinin afet bölgelerinde ayrıca 1784 çadır kurduğu belirtilerek, "Komando birlikleri arama-kurtarma, jandarma unsurları emniyet/asayiş sağlama görevlerinin yanında iş makinası operatörü, tamirci, santral operatörü, aşçı, kuaför ve psikologlardan oluşan uzman personel desteğinde bulunulmaktadır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-03-01 14:48:09
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