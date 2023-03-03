Siirt´te ilkokul öğrencileri depremzede çocuklar için atkı örüyor



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için Siirt Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte atkı örüyor.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye´nin dört bir yanında depremzedeler için yardım kampanyaları düzenleniyor. Siirt Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için atkı örmeye karar verdi. Okul yönetimi de atkı örmek için gerekli malzemeleri alarak, öğrencilere teslim etti.

`YALNIZ OLMADIKLARINI BİLSİNLER´

Depremzede çocukların kendilerini yalnız hissetmemelerini amaçladıklarını söyleyen sınıf öğretmeni Şükran Yıldırım, "Aldığımız iplerle, iki gündür öğrencilerimiz emekle, sabırla, bu atkıları depremzede çocuklar için örüyor. Onları yaparken, yanlarında olduklarını hissediyorlar. Bu bir nebze de olsa yaralarımızı sarmaya neden oluyor. Depremzede çocuklarımız, yalnız olmadıklarını bilsinler istiyoruz. Bugün birlikteyiz, yarın da birlikte olacağız, bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

`ÇOCUKLAR GÜZEL BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ´

Öğrencilerin dayanışma örneği sergilediğini ifade eden Okul Müdürü Erhan Elma da "Çocuklarımızla birlikte atkı örmeye başladık. İşin öğretici boyutu bir yana, bir arada yaşama pratiği noktasında da çok güzel bir dayanışma örneği oldu. Biz bu acıyı yaşarken, çocuklarımızla birlikte ne yapabiliriz, telaşına girdik. Bu noktada çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Mina Nur Kişen de "Biz burada depremzede kardeşlerimize atkı yapıyoruz. İlk başta çok üzgündüm ama şimdi yardım yolladığımız için bu beni biraz mutlu ediyor" dedi.

Elif Şilken ise depremzede arkadaşları için örgü ördüklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-03 12:14:13



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