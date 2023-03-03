Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Necmettin Aygun (43) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Siirt-Kurtalan-Baykan Üçyol mevkisinde meydana geldi. Kurtalan'dan Siirt yönüne giden Necmettin Aygun'un kontrolünü yitirdiği 33 DN 689 plakalı TIR, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Necmettin Aygun'un cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-03-03 12:20:10
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