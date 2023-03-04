Kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye müdürü, dönünce koruyucu aile olmak için başvurdu



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerden 1 gün önce anjiyo olup, 15 kişilik ekibiyle Diyarbakır'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, kente dönünce, refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurdu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yapan Mizbah Yılmaz, 5 Şubat günü Devlet Hastanesi'nde anjiyo olup, taburcu edildi. 35 yıllık itfaiyeci olan Yılmaz, bir gün sonra Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından 15 kişilik ekibiyle Diyarbakır'a gitti. Burada arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yılmaz, enkazın kaldırılmasının ardından Siirt´e döndü. Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu.

'MANZARA İÇLER ACISIYDI'

Arama-kurtarma çalışmalarında kurtarılan bir çocuktan çok etkilendiğini anlatan Yılmaz, "35 yıldır bu görevin içerisindeyim. 12 gün boyunca vatandaşların canlarını mallarını kurtarmak için Diyarbakır'a intikal ettik. Orada gördüğüm manzara, gerçekten içler acısıydı. Enkazın üstündeyken, bir çocuğu canlı çıkardığım zaman çok duygusal anlar yaşadım. Çünkü oradaki bir çocuğun çırpınışı, ağlayışı beni çok etkiledi. Çocuklardan bir tanesini sahiplenmek istiyorum. Ben Diyarbakır'dan gelişimde eşimle oturdum konuştum, 'Bu çocuklardan birini sahiplenmek istiyorum, senin de rızan varsa ben onlardan bir tanesini yanıma almak istiyorum' dedi. Eşim de 'Sen bir tane istiyorsan, ben iki tane istiyorum' dedi. Girişimimizi yaptık, başvurduk. Allah'ın izniyle bize bir çocuk verecekler. Benim 2 tane evli olmak üzere toplam 4 çocuğum var. Bir tanesi üniversite okuyor, bir tanesi de özel bir okulda öğretmenlik yapıyor" diye konuştu.

Yılmaz'ın başvurusunu alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Daha önce koruyucu aile başvurumuz ayda 3 veya 4 kişiyken, son zamanlarda birden artış oldu. Şu an itibarıyla 813 aile başvuruda bulundu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-04 13:05:17



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