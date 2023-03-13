Kayalıklardan düşen Kader, hayatını kaybetti

Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi´nde kayalıklardan düşen Kader Yıldız (27), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkisinde gerçekleşti. Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız´ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-03-13 14:48:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.