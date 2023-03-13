Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

Alkollü araç kullanma cezası ne kadar?

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği otomobilin yan yoldan çıkan otomobile çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği plakası öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan çıkan ve yeşil ışıkta geçen bir otomobile çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada her iki araçta maddi hasar oluştu. O anlar başka bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-13 18:57:05



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