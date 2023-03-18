Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te kasksız sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatıp kullandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğan Mahallesi Şeyh Musa Caddesi'nde kasksız sürücü, elektrikli motosikletini üzerine yüzüstü yatıp, kullandı. Durumu fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletle tehlikeli yolculuk, diğer sürücülerden tepki topladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-18 16:07:22



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