Siirt´te yaralı bulunan puhu, tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesinde, enerji şirketi çalışanları tarafından yaralı bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Pervari ilçesine bağlı Kocaçavuş köyünde çalışan enerji şirketi personeli tarafından, baykuşların en iri türlerinden olan bayağı puhu fark edildi. Kuşun yaralı olduğunu gören personel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yaralı kuş, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne teslim edildi.

Puhu buradaki tedavisinin ardından doğal alanına bırakılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-20 14:29:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.