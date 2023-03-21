

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması, hava muhalefetinden dolayı gerçekleşmedi.

Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan 1 türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanından insanlar ilçeye geldi. Siirt Valiliği himayesinde, Tillo Kaymakamlığı tarafından ilçe meydanında kurulan platformda, saat 06.08'de yansıması beklenen güneş, havanın bulutlu olması nedeniyle bu kez gerçekleşmedi. Ekrana geçen yıl 23 Eylül'de çekilen görüntüler yansıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-21 10:59:17



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