Dilencinin topladığı paralar ayakkabısından çıktı

Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT'te, zabıta operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında ayakkabı astarının altına gizlediği 155 lira bulundu.
Siirt´te zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda dilencinin üst aramasında ayakkabısının astarının altına gizlediği 155 lira için tutanak tutuldu. Kabahatler Kanunu'na göre hakkında işlem uygulanan dilenci, daha sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-03-21 17:24:17
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