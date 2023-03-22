Siirt'te yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

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Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT'in Gökçebağ Beldesi'nde, tarlalarda yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.

Merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi´ne 4 kilometre uzaklıktaki Kaleseyfo Kalesi yakınlarında doğa gezintisine çıkan fotoğrafçı Birgün Üzüm ve Abdullah Demir, domuz sürüsü görüntüledi. Tarlalarda yiyecek ararken görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-22 18:46:38



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