Akraba ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde, öğle saatlerinde husumetli, akraba iki aile arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı. Hasan Delbe'nin ardından oğlu Emrullah Delbe de yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-24 17:48:24



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