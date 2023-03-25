Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Afetevler Mahallesi SiirtKurtalan kara yolunda meydana geldi. Yaşar İ.´nin (35) kontrolünü yitirdiği otomobil, savrulup refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yaşar İ. ile yanındaki Kübra K. (30) hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-25 17:50:37



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