Siirt´te oynanan maçta bahçeden kaçan horoz sahaya girdi



Akif ÖZALP/SİİRT (DHA) Siirt 1'inci Amatör Lig´de oynanan Kayabağlar Beldesi Gençlik Spor-Eruh Sağlık Spor maçında sahaya horoz girdi.

Ligin 16'ncı haftasında Kayabağlar Belde Stadyumu´nda dün oynanan Kayabağlar Beldesi Gençlik Spor-Eruh Sağlık Spor maçı sahaya giren horozla ilginç görüntülere sahne oldu. Devam eden müsabakanın ortasında stada yakın olan bir bahçeden kaçan ve sahaya giren horozu fark eden oyuncular, maça ara vererek horozu saha dışına kovaladı. O anlar bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tavuğun saha içindeki görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-30 17:08:34



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