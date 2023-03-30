Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu, mezarları başında anıldı



Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 6 güvenlik korucusu, mezarları başında dualarla anıldı.

Merkeze bağlı Ormanardı köyü bölgesinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, 30 Mart 2018´de PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe için defnedildikleri Ekmekçiler köyünde anma töreni düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olgaç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, bazı kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından dualar okundu. Daha sonra protokol üyeleri, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-30 21:48:36



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