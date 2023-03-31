Doğu ve Güneydoğu'da kar yağışı etkili oldu



SİİRT, MARDİN, ŞIRNAK, ELAZIĞ, BATMAN, (DHA)SİİRT, Mardin, Şırnak, Elazığ ve Batman'da kar yağışı etkili oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde kar yağışı etkili oldu. Siirt'te merkez ile Pervari ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Mardin'de kentin yüksek kesimleri ile Mardin Kalesi'nin eteği, beyaza büründü. Sabah saatlerindeki güneşli hava, öğleye doğru yerini kar yağışına bıraktı. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını belirten Mehmet Uslu, "Kalenin eteği dağlar, tepeler bembeyaz. Kış ayına geri döndük gibi hissettim" dedi.

Şırnak'ta yaklaşık 1 aydır süren bahar havası da yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan yağışla kent merkezi ve çevresi beyaza büründü. Kent merkezinde 3 santimetre olan kar, yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar yükseldi. Yollarda olumsuzluk yaşanmaması için de ekipler çalışma başlattı.

Elazığ'da ise sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tarihi Harput Mahallesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu. Kar yağışının etkili olduğu tarihi mahallede yerler beyaza büründü. Batman'ın Sason ilçesinde ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış bölgeyi karla kapladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP, Salih KESKİN, Sekvan KÜDEN, Tekin YALÇINKAYA, Sayım ÖZMEN

2023-03-31 14:20:31



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