Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 2 yaralı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı bölgede yarım saat arayla meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyü girişinde meydana geldi. Batman yönüne giden sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 80 ABE 874 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 56 KE 918 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 1´i çocuk, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı yerde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 42 ABG 646 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, tarla çitlerini devirdi. Kazada otomobilde hasar oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-03-31 15:25:22



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