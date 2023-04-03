Siirt'te aynı aileden 4 kişi, sobadan zehirlendi

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Tınaztepe Mahallesi'nde 2 katlı evin alt katında oturan Özhan ailesine ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde adrese gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, Şefik, Nurullah, Helin ve Eslem Esin Özhan'ı hareketsiz buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Özhan ailesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-03 13:34:58
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