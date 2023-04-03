Siirt'te ineğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ineğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Olay, saat 10.30 sıralarında Siirt-Batman kara yolunun Kurtalan ilçesi Çalıdüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, inek ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-03 13:40:00
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