Siirt'te ineğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ineğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Siirt-Batman kara yolunun Kurtalan ilçesi Çalıdüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, inek ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-03 13:40:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.