Kargo şirketine baskında 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te kargo şirketine yapılan operasyonda İstanbul'a gönderilmek için hazırlanmış 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, il dışına kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 31 Mart'ta kargo şirketine operasyon düzenledi. Operasyonda; İstanbul'a gönderilmek için hazırlanmış, 2 koli ve 16 parça halinde 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-03 14:28:58



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