Römorktaki aşırı yük nedeniyle ikiye ayrılan traktörün sürücüsü yaralandı

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Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde römorkundaki, aşırı arpa yükü nedeniyle ikiye ayrılan traktörün sürücüsü Mahsum Keklik yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kurtalan ilçesi Üçpınar köy yolunda meydana geldi. Mahsum Keklik'in kullandığı, plakası öğrenilemeyen traktör, römorkuna yüklenen aşırı arpa yükü nedeniyle, seyir halindeyken ortadan ikiye bölündü. Traktörün ön kısmı şarampole, koltuk ve arka tekerleklerin olduğu bölümü ise yol üzerinde devrildi. Kazada sürücü Keklik yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keklik, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-04 14:23:58



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