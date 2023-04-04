Siirt´te nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 24 gözaltı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen 24 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri 19 Mart günü Siirt kent merkezinde düzenlenen nevruz etkinliği çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen kişileri belirledi. Ekipler, soruşturma kapsamında 7'si suça sürüklenen çocuk, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında `Suçu ve suçluyu övmek´ suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-04 15:30:17
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