Bahçede çalışan İskender, ayağını çapa makinesine kaptırıp ağır yaralandı



Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT´te, bahçesinde çalışırken ayağını kullandığı çapa makinesinin bıçağına kaptıran İskender Sevgi (14), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Akyamaç köyünde meydana geldi. İddiaya göre İskender Sevgi, ailesiyle beraber bahçesine bağ ekimi için çapa yaptığı sırada, ayağını patpat denilen çapa makinesinin bıçağına kaptırarak ağır yaralandı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Sevgi´nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-04 20:47:43



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