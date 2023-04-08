Siirt´te çöken ahırda 12 koyun öldü

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te Mustafa Keşli´ye ait ahırın çökmesi sonucu 12 koyun öldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Afetevler Mahallesi 1862´inci Sokak'ta meydana geldi. Hayvancılık yapan Mustafa Keşli´ye ait ahırın damı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Ahırdaki 22 koyun, göçük altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla 10 koyun sağ kurtarılırken, 12´si ise öldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-08 13:55:04



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