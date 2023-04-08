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Köylülerin ters lale nöbeti

DHA

Köylülerin ters lale nöbeti


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te köylüler, endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lalelerin çalınmaması için nöbet tutmaya başladı.
Dünyanın nadide çiçekleri arasında yer alan, endemik bir tür olan ve halk dilinde ağlayan gelin olarak tabir edilen ters lalelerin doğal ortamında yetiştiği Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünde vatandaşlar, çalınmaması için nöbet tutmaya başladı. Köy Muhtarı Abdülaziz Araz, çiçeğin yetiştiği alanlara uyarı levhaları konulmasını isteyerek, "Bu çiçek doğal, nadir bulunan bir çiçektir. Bu çiçekleri köylü olarak koruyoruz. Biz köylüler, bu çiçekleri kimse koparmasın diye nöbet tutuyoruz. Daha güvenli korunması için bir güzel çitlemek lazım. Koparılması yasaktır diye bir tabela yaptırılmasını istiyoruz. Zaten bu çiçeğin koparılması yasak ve yüklü bir cezası var. Bizlerde köylüler olarak kimsenin koparmaması için nöbet tutuyoruz" dedi.
`KOPARMAYA ÇALIŞANLARI İHBAR EDİYORUZ´
Ters laleleri koparmaya çalışanları jandarmaya ihbar ettiklerini belirten köylülerden Ramazan Bağış, 244 bin lira cezasının oluğunu belirterek, "Burası bizim köy mezarlığımız, ters laleler var. Devlet koruması altında, koparılmasının 244 bin TL cezası var. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu ters laleleri koruyalım ve kopartmasınlar. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin koparmasına izin vermiyoruz. Dikkat ediyoruz. Koparmaya çalışanları da ihbar ediyoruz" diye konuştu.
Köylülerden Şehmus Behçet ise çiçekleri çocukları gibi gördüklerini ifade ederek, "Bu çiçekler bizim için çok değerli. Bir çiçek bizim için bir candır, bir çocuktur. Bakmamız lazım, biz istiyoruz ki gelen vatandaşlar çiçekleri koparmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-08 18:03:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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