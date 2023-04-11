Kayıp zihinsel engelli çocuk, 5 saat sonra bulundu

Anne ve babası öldüğünü fark etmemişti! Mehtap'ı kimse almadı!

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT´in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli T.Y. (10), jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. Ailesi, zihinsel engelli çocukları T.Y.´nin evde olmadığını fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler 5 saat sonra, T.Y.´yi köyden yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu tespit edilen T.Y. ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-11 13:12:51



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