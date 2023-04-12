Siirt´te sağanak heyelanlara yol açtı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRTŞırnak kara yolunda, sağanak nedeniyle bazı noktalarda küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Batman kara yolunda da su birikintileri oluştu.

Kentte etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde şiddetini arttıran yağış nedeniyle Siirt-Şırnak kara yolunun bazı bölümlerinde küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Batman kara yolunun ise bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-12 12:56:53



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