Siirt'te binaya yıldırım düştü

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Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, üstüne yıldırım düşen 3 katlı binada çatlaklar oluştu.

Kentte sağanak etkili olurken, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Ekinli mezrası yolu zarar gördü. Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde de Ahmet Yiğit'e ait 3 katlı bir evin üstüne yıldırım isabet etti. Binada çatlaklar oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-13 15:18:10



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