Siirt´te 1 kilo 600 gram metamfetamine 2 tutuklama



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 600 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takiple uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, A.B. ve M.S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-14 12:55:58



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