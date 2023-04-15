SİİRT´te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde SiirtKurtalan karayolu, 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ADD 557 Plakalı hafif ticari araç ile 07 EEU 34 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sinem Y., Sema Y. Ve Nüveyla Y. Yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Hastane
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-15 00:57:20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.