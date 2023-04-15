Siirt´te atletler, milli takım seçmelerinde ter döktü



Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Siirt'te düzenlenen müsabakada atletler, milli takıma girebilmek için ter döktü. 33 ilden 250 sporcunun katıldığı müsabakada 16 sporcu, milli takıma seçildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından, Eruh ilçesinde düzenlenen Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmesi müsabakaları, 33 ilden 22 takımdan oluşan 250 sporcunun katılımıyla yapıldı. Atletler 20 yaş altı kategoride 6 kilometre, büyüklerde ise 12 kilometrelik parkurda yarıştı. Müsabakada 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde dereceye giren 16 sporcu, milli takıma seçildi. Dereceye giren sporculara, ilçe merkezinde düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi. Programa Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"SEÇMELER, DOĞU VE GÜNEYDOĞU´DA İLK DEFA DÜZENLENDİ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, seçmelerin Doğu ve Güneydoğu´da ilk kez yapıldığını ifade ederek, "Çok güzel bir ortamda yarışmalarımız gerçekleşti. Katılım çok güzel 33 ilden 22 tane takımımız ve 250 sporcumuz katıldı bu yarışlara. Burada 4 farklı kategorisi yarış düzenlendi. Bunlardan biri genç erkekler, bir kategorisi genç bayanlar, bir tanesi büyük erkekler ve büyük bayanlar olmak üzere toplam dört kategoride gerçekleşti. Burada dereceye giren sporcularımız Balkan Şampiyonası için kampa alacak federasyonumuz ve oradan da Türkiye´yi temsilen Balkan Şampiyonasına gidecekler. Seçmeler, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa Siirt´in Eruh ilçemizde düzenlenmiştir. Bu da, buranın bir önemini gösteriyor. Bundan sonrada bu turnuvaların devamı da gelecek. İnşallah Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na da talip olacağız. Federasyon başkanı ile görüşerek buraya aldırmaya çalışacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Parkur alanı

Isınma hareketi yapan sporcular

Erkek sporcuların startı

Kadın sporcuların start anı ve kadın sporcunun düşme anı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayat Kısacık'ın röportajı

Sporcuların koşması

Zorlanan sporcuların ağlaması

Yarışı tamamlayan sporcular

Ödül töreni

Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLAR)DHA-Spor Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-15 18:09:47



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