Deprem bölgesinden dönen UMKE ekibi, Şanlıurfa´da kazaya müdahale etti

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen Gaziantep´in Nurdağı ilçesindeki görevinden dönen Siirt UMKE ekibi, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada TIR´ın kabininde sıkışan sürücüye müdahale etti.

Kaza, akşam saatlerinde Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 DD 375 plakalı TIR, kontrolden çıkarak seyir halindeki priket yüklü bir TIR´a arkadan çarptı. Kazada kabine sıkışan TIR sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep´in Nurdağı ilçesindeki görevinden dönen Siirt Sağlık Müdürlüğü´nde görevli UMKE ekibi kazaya müdahale etti. Sürücü, sıkıştığı kabinden çıkarılarak UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-17 20:33:27



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