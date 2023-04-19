Siirt´te belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt´te belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

DHA

Siirt´te belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı


Akif OZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına belediye otobüsü çarptı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Nebil Oktay Caddesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-19 19:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te çok amaçlı spor salonu tamamlanma aşamasına geldi
YEREL HABERLER Siirt'te çok amaçlı spor salonu tamamlanma aşamasına ...
Siirt'te yüzde 50 hibe ile 398 Kırsal Kalkınma Yatırım Projesi desteklenecek
YEREL HABERLER Siirt'te yüzde 50 hibe ile 398 Kırsal Kalkınma ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir ...
Sırtını çapa makinesi bıçağına kaptırdı; ağır yaralı
YEREL HABERLER Sırtını çapa makinesi bıçağına kaptırdı; ağır yaralı
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ...
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral ...
Siirt Atatürk Stadı'na yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Siirt Atatürk Stadı'na yenileme çalışmaları devam ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta iftarda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta iftarda ...
Siirt Üniversitesinde iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt Üniversitesinde iftar programı düzenlendi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Kaynak atandı
YEREL HABERLER Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine ...
Deprem bölgesinden dönen UMKE ekibi, Şanlıurfa´da kazaya müdahale etti
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden dönen UMKE ekibi, Şanlıurfa´da ...
Siirt ürünleri EMİTT'te ilgi gördü
YEREL HABERLER Siirt ürünleri EMİTT'te ilgi gördü
Siirt'te belediye bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
YEREL HABERLER Siirt'te belediye bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iftarda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iftarda muhtarlar ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.