Siirt´te belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

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Akif OZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına belediye otobüsü çarptı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Nebil Oktay Caddesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-19 19:33:53



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