

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Kurtalan ilçesinde Emrah Nas (30), tartıştığı akrabası S.N.´nin babası Kadri N. (58) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hafif yaralanan Kadri N., gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kayabağlar Beldesi´nde meydana geldi. Bir kıraathanede Emrah Nas (30) ile akrabası S.N. arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma yaşandı. Tartışmaya S.N.´nin babası Kadri N.'nin de karışmasıyla olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Emrah Nas, Kadri N. tarafından bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emrah Nas, kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Kadri N. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detay

-Cenazenin morga getirilmesi

-Genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-21 01:08:21



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