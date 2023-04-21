Siirt'te sağanak ve rüzgar; seralar zarar gördü, baz istasyonu direği devrildi



Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarda Pervari ilçesinde baz istasyonu direği devrildi, Baykan ilçesinde de çiftçilerin seraları zarar gördü.

Siirt'te dün geceden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Birçok ilçede etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarla birlikte, Pervari ilçesi Tosuntarla köyünde yaklaşık 100 metre uzunluğundaki baz istasyonu direği, fıstık bahçesine devrildi. Köyde şebeke sorunu yaşanırken, fıstık ağaçları da zarar gördü. Baykan ilçesi Ulaştı köyünde de etkili olan rüzgarda, çiftçilerin sebze fidesi yetiştirdiği seralar zarar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-21 11:59:47



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