Siirt'te bayramlaşmaya giden 10 kişilik aile asansörde mahsur kaldı

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Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT'te bayram nedeniyle akrabalarını ziyaretine giden 10 kişilik aile bindikleri 8 kişilik asansörde mahsur kaldı. Aile, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Afetevler Mahallesi'nde bulunan Uğur Sitesi´nde yaşandı. Ramazan Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyarete gelen 10 kişilik aile, 8 kişilik asansöre bindi. Aile, arızalanan asansörde mahsur kalınca, sitedeki akrabalarına haber verdi. Bina görevlisi asansörü açamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede binaya gelen ekipler, bir saatlik çalışmayla mahsur kalan aileyi kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-21 13:16:06



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