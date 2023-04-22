Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araç takla attı

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Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)-SİİRT'in Kurtalan ilçesinde çocuğa çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, takla attı. Kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Olay, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapan Muhammed O.'nun (17) kullandığı 34 HR 7582 plakalı hafif ticari araç, takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ehliyetsiz sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-22 15:19:34



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