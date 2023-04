Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık

Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkede 2002 yılında tarım sektöründe 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız" dedi.

Bakan Kirişci, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi. Siirt Valiliği'ni ziyaret eden Kirişçi, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan bilgi aldı. Kentteki tarım ürünlerine ilişkin stantları gezen Kirişci, daha sonra tarım sektörü temsilciler ile buluştu. Burada konuşan Kirişci, tarım sektöründe 30 milyar dolarlık ihracatın yapıldığını belirterek, "Bu ülkede 2002 yılında tarım sektöründe 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız. 2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı; bugün sadece tarım sektörü ile ilgili düzeyde 30 milyar dolara geldik. Genel ihracat 254 milyar dolar. Bu ülkenin 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı, şu anda 17 milyon. Geçtiğimiz yıla göre; sayıda bir miktar düşüş var. Son 20 yılda küçükbaş da 32 milyondan, 56,3 milyona çıktı" dedi.

20 YILDA ÜRETİCİLERE 803 MİLYAR LİRA DESTEK

Üreticilere 20 yılda 803 milyar lira destek verildiğini belirten Kirişci, "Sadece bu yıla has destek, 55,5 milyar lira. Bunun içerisinde DSİ ve vesaire yatırımları yok, ormanın elde ettiği gelirler yok. 30 milyar dolar olan ihracatımızı söyledim. Ormanın ihracatı, 500 milyon dolarlardan 7 milyar dolarlara geldi. Orman ürünleri ihracatı ile ilgili olarak söylüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

