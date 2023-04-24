Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (2)



`YENİ BİR YÜZYILA BAŞLIYORUZ´

Valilik konferans salonundaki toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Başkanı Ekrem Olgaç´tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Partinin konferans salonunda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye´nin yeni yüzyıla başladığını belirterek, "Her nasıl asrın felaketi diye 6 Şubat´taki Kahramanmaraş depremlerini konuşuyorsak, Cumhuriyetimizin bir asrını da geride bırakıyoruz ve 2023 yılında yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı... Türkiye Yüzyılı´nda da giriş yaparken çok önemli asrın seçimi diyebileceğimiz bir seçimi inşallah 14 Mayıs günü, millet olarak hep birlikte yaşayacağız. Elbette bu milletimizin bu demokratik ve hukuk devleti esaslı ülkede tercihleri bizlerin başımızın tacıdır ama bizim seçmen kardeşlerimize mutlaka birer siyasi figürler olarak bazı telkinlerimiz, bazı uyarılarımız olmalıdır. Bu seçim, farklı bir seçim. Bu seçimi diğer seçimlerle asla karıştırılmaması gerekir. Çünkü bu seçimde, Türkiye´nin o yüzyılda artısıyla eksisiyle geçirdiğimiz bir yığın badirelere rağmen, bunları geride bırakmış ve yeni bir yüzyıla başlarken daha dinamik, daha heyecanlı, daha motive olmuş bir Türkiye mi olacak, yoksa bu kazanımların tekrar önemli bir kısmının kaybedildiği bir sürece mi evrilecek? Bu seçim sandığında, buna karar vereceğiz" dedi.

`SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL, MAZLUM COĞRAFYALAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR SEÇİM´

14 Mayıs´ta yapılacak olan seçimlerin mazlum coğrafyalar için de önemli olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Her gün bu ülkede elhamdülillah yeni bir umudun kapısını aralayan pek çok gelişmeye şahitlik ediyoruz. Biz tarım sektörü olarak üretiyoruz, ürettiklerimizi vatandaşlarımız tüketiyor. İhracat yapıyoruz, 30 milyar dolarlık tarım ürünleri ve gıda ihracatımız var. Bu da çok önemli ama biz ürettiklerimizle doyuruyoruz. Bunu inkar edenler var, yaptığımız yollarda kendi araçlarıyla, kendi otomobilleriyle seyahat ediyorlar. Ne otoyolu görüyorlar ne duble yolu görüyorlar, onu inkar ediyorlar. Sağlık hizmeti almak için hastaneye gidiyorlar, yaptığımız birinci sınıf hastanelerde hizmet alıyorlar, yine bu konuda bir inkar söz konusu. Doğal gaz bağlanıyor, bu işte `Rusya´dan gelen doğal gaz hattının bir ürünüdür´ diyorlar. Halbuki bu ülkenin insanlarının ve bizim sismik artı sondaj gemilerimizin ki bunların tamamı bizim kendi envanterimizde kendi varlıklarımız ve bu konuda bu faaliyetler yürütülüyor inkar ediliyor. Togg için söylemedikleri kalmadı, Kızılelma için söylemedikleri kalmadı. İHA´lar SİHA´lar için ellerinden gelse neredeyse üretimi durduracaklar. Dolayısıyla böyle bir süreçte bu memleketin özgürleştiği, demokratikleştiği artık refah seviyesinin yükseldiği bir dönemde tabi ki siyasi tercihlerimiz çok önemli. Özellikle genç kardeşlerimiz ve burada bulunan hanım kardeşlerimize büyük görev düşüyor. Ne diyor Cumhurbaşkanımız, kale içten fethedilir. Dolayısıyla biz erkekler olarak kapıyı çaldığımızda, Anadolu insanı kadın, kapıyı bir erkek gördüğünde kapatır. Ama siz hanımlar olarak o kapıyı çaldığınızda eminim evin içine davet edilirsiniz ve bu meseleleri mutlaka onlarla paylaşmak ve anlatmak gerekir. Önemli bir seçim, sadece bizim, milletimiz için değil, bu ülkeye bel bağlayan mazlum ve mağdur coğrafyalar için de bu önemli bir seçim. Bu seçimde inşallah masa ve kasa olan, bütün çabaları bir masaya, bir makama sahip olmak olanlarla veyahut bir maddiyatın peşinde koşanlar ki siz onları biliyorsunuz. Onlarla bu millete adeta kendini vakfetmiş, 21 yıldan beri kesintisiz iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki AK Parti mutlaka göreve devam etmesi ve bu koltukların sayıca artırılarak korunması gerekir."

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından Batman´a hareket etti. (DHA)

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-24 18:02:11



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