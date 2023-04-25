Siirt'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarılarının ardından, akşam saatlerinde kent merkezinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kısa bir süre sonra etkisini yitirdi. Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-25 00:19:54
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