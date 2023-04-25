

SİİRT'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarılarının ardından, akşam saatlerinde kent merkezinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kısa bir süre sonra etkisini yitirdi. Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Cadde ve sokaklardan detaylar

Araçlardan detay

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-25 00:28:15



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