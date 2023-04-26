Yerli helikopter ATAK, öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te 'Dünya Pilotlar Günü' kapsamında 3´üncü Komando Tugay Komutanlığı'nı zilaret eden lise öğrencileri için yerli helikopter ATAK´la gösteri uçuşu yapıldı. Öğrenciler, uçuşu ilgiyle izledi.

14 Eylül Anadolu Lisesi´nde öğrenim gören öğrenciler, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kapsamında, 3´üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotları ziyaret etti. Pilotlar, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki S-70 Skorsky ve T-129 ATAK tipi helikopterlerini tanıtarak, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Pilotlar daha sonra yerli helikopter ATAK´la, öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşu, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-26 11:14:53



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