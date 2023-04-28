Liselilerin tekmeli- yumruklu kavgası kamerada



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi iki grup arasında, 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, çevredekiler ise kavgayı ayırmak için müdahale etti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga, bir süre sonra sonlandırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-04-28 16:00:11



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